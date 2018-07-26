У посольств пока нет информации по проекту об аккредитации визовых центров

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Посольства Австрии и Испании не располагают информацией о законопроекте Госдумы об обязательной аккредитации визовых центров, британская дипмиссия от комментариев отказалась, следует из ответов на запрос РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила агентству, что законопроект об обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами на территории России, может привести к тому, что всем иностранным дипмиссиям придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров.

В дипмиссии Австрии на запрос РИА Новости ответили, что у них нет информации по этой теме, а визовый центр продолжит свою работу.

"Посольство Австрии не располагает информацией по данному вопросу. Кроме этого, закрытия визового центра не будет", — сообщил генеральный консул Австрии Кристиан Зигль.

В пресс-службе Великобритании от комментариев отказались.

"В посольстве Великобритании считают преждевременным комментировать предложения в российское законодательство", — говорится в сообщении пресс-службы.

В посольстве Испании в РФ также ответили РИА Новости, что на данный момент у них "нет информации по этой теме".

Законопроект, предполагающий обязательную аккредитацию визовых центров (ВЗ), на прошлой неделе был внесен в Госдуму. Изменения в ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" были подготовлены сенаторами Константином Косачевым и Олегом Морозовым. Авторы проекта отмечают, что вводимые нормы позволят усилить контроль за посреднической деятельностью в сфере выдачи виз с целью защиты прав и законных интересов граждан, в том числе пресечения незаконного распространения и использования персональных данных, и минимизации нарушений в этой сфере.

Согласно некоторым положениям законопроекта, чтобы получить аккредитацию, у оператора должны быть филиалы (представительства) минимум в 20 субъектах РФ. Он должен иметь опыт работы в сфере оказания услуг, связанных со сбором и обработкой документов, необходимых для получения визы, от имени дипломатических миссий и консульских представительств не менее 3 лет.

Проект предполагает, что максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20%. Оператор обязан подтвердить отсутствие аффилированности с юридическим или физическим лицом, осуществляющим туристскую деятельность, и обеспечить наличие технических средств для обработки конфиденциальной информации (в том числе биометрических персональных данных), сертифицированных в соответствии с законодательством РФ.