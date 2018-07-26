Число российских туристов на Мальдивах увеличилось на четверть

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. По итогам первого полугодия 2018 года среди направлений дорогой островной экзотики Мальдивы сохраняют лидирующие позиции: количество туристических прибытий россиян выросло на 25,4%, Сейшелы продолжают терять российских туристов, а Маврикий стагнирует, сообщает АТОР

Согласно официальной статистике Министерства туризма Мальдивских островов, за январь-июнь 2018 года на курортах Мальдив зафиксировано более 38 тысяч прибытий из России. В прошлом году за такой же период Мальдивы посетило около 31 тысячи россиян. Годовой прирост, таким образом, составил 25,4%.

По итогам первых 6 месяцев этого года Россия занимает шестое место в рейтинге ключевых въездных рынков Мальдивских островов, уступив по объемам турпотока только Китаю, Германии, Великобритании, Италии и Индии. Однако, остальные страны-лидеры показали существенно меньший прирост в годовом выражении, чем Россия (от 7,7 у Германии до 18,2% у Италии).

Большинство туроператоров считают, что увеличение спроса на Мальдивы обусловлено ценовым и ассортиментным факторами, а также наличием прямого авиасообщения России с островами.

АТОР отмечает, что при достаточной ограниченности туристической аудитории для направлений дорогой островной экзотики, естественно предполагать, что определенная часть роста Мальдив как туристического направления должна сказаться на направлениях-конкурентах – Сейшелах и Маврикии.

Но, согласно официальной статистике минтуризма Сейшельских островов, по итогам первого полугодия 2018 года направление потеряло 17,6% российских туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

А что касается Маврикия, то тут падение объема российского турпотока по итогам шести месяцев 2018 года есть, но куда скромнее – всего на 2,9% в годовом выражении.