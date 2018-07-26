Составлен рейтинг стран, куда летают из городов-миллионников

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Специалисты сервиса путешествий Туту.ру выяснили, куда за границу чаще всего летают жители российских городов-миллионников.

Эксперты проанализировали все проданные авиабилеты за год.

В общем рейтинге самых популярных зарубежных городов на первых строчках — страны ближнего зарубежья. На первом месте Кишинев (Молдавия), на который приходится около 13% перелетов из мегаполисов, на втором месте Ереван (Армения) (доля пассажиров 7%), замыкает тройку Баку (Азербайджан) (5%).

Из европейских городов в десятку попала только Прага (Чехия) (3% пассажиров), на 11 месте — Тиват (Черногория) (2%). Тель-Авив (Израиль) занял девятую строчку в общем рейтинге, но есть города, где Израиль входит в первую пятерку (Челябинск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород).

От 1% до 2% пассажиров из крупных российских городов выбирают перелеты в Стамбул (Турция), Душанбе (Таджикистан), Киев (Украина), Ош (Киргизия), Ларнаку (Кипр), Астану (Казахстан), Париж (Франция), Мюнхен (Германия), Барселону (Испания), Батуми (Грузия), Берлин (Германия), Бургас (Болгария), Анталью (Турция) и Ригу (Латвия).

Однако в каждом российском миллионнике рейтинг популярных направлений разнится. Так, пассажиры из Москвы отдают предпочтение Молдавии, Армении и Азербайджану, а в тройке самых популярных направлений жителей Северной столицы — Кишинев, Минск (Белоруссия) и Тбилиси (Грузия). У москвичей Белоруссия лишь на пятом месте по популярности.

В тройке самых популярных направлений из Нижнего Новгорода вылеты в Ереван, Минск и Стамбул. Жители не равнодушны к Турции — в десятку попали Стамбул и Анталья. Из Казани туристы наиболее часто летают в Баку, Ташкент и Минск. В десятку попал и один из европейских городов — Прага.

У жителей Челябинска самыми популярными среди заграничных стали рейсы в Минск. На втором месте Ереван, а замыкает тройку Дюссельдорф. В десятку вошли сразу три города Германии: Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне и Ганновер.

Из Ростова-на-Дону чаще всего пассажиры летали в Ереван, Тбилиси и Минск. В десятку вошли два европейских города — Прага и Барселона. Из Воронежа чаще всего пассажиры летали в Ташкент, Бишкек и Кишинев. В десятку впервые попал Дубай (ОАЭ). В тройке самых популярных у жителей Волгограда вылеты в Стамбул, Минск и Тель-Авив. Впервые в десятку попал Сеул.