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Головокружительная красота Абрау-Дюрсо
(обновлено: 12:50 26.07.2018)
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Один из самых живописных российских курортов и родина отечественного шампанского – в фотоленте Ria.ru.

Церковь Ксении Петербургской в селе Абрау-Дюрсо
Центр винного туризма в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
Скульптура герою Леонида Утесова из фильма Веселые ребята на набережной озера Абрау в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
Село Абрау-Дюрсо на берегу озера Абрау в Краснодарском крае
Центр винного туризма в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
Село Абрау-Дюрсо на берегу озера Абрау в Краснодарском крае
Гостиница в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
Озеро Абрау в Краснодарском крае
Виноградные лозы от президента РФ Владимира Путина (в центре), от председателя правительства РФ Дмитрия Медведева (справа) и от уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, посаженные на территории завода шампанских вин Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
Село Абрау-Дюрсо на берегу озера Абрау в Краснодарском крае. В центре - завод шампанских вин Абрау-Дюрсо
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкИмение царской семьи Абрау-Дюрсо было основано в 1870 году.Церковь Ксении Петербургской в селе Абрау-Дюрсо
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Имение царской семьи Абрау-Дюрсо было основано в 1870 году.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПервый урожай винограда собрали в 1877 году, а еще через несколько лет построили специальный подвал для производства вина.Центр винного туризма в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Первый урожай винограда собрали в 1877 году, а еще через несколько лет построили специальный подвал для производства вина.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСкульптура герою Леонида Утесова из фильма "Веселые ребята" на набережной озера Абрау.Скульптура герою Леонида Утесова из фильма Веселые ребята на набережной озера Абрау в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Скульптура герою Леонида Утесова из фильма "Веселые ребята" на набережной озера Абрау.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкАбрау-Дюрсо славится целебным климатом и, конечно же, знаменитым заводом шампанских вин.Село Абрау-Дюрсо на берегу озера Абрау в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Абрау-Дюрсо славится целебным климатом и, конечно же, знаменитым заводом шампанских вин.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЗдесь можно сходить на экскурсию по старинным тоннелям винного дома и поучаствовать в дегустации.Центр винного туризма в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Здесь можно сходить на экскурсию по старинным тоннелям винного дома и поучаствовать в дегустации.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ поселке Абрау находится одноименное озеро с водой изумрудного цвета. Это самый большой пресноводный водоем на Западном Кавказе.Село Абрау-Дюрсо на берегу озера Абрау в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В поселке Абрау находится одноименное озеро с водой изумрудного цвета. Это самый большой пресноводный водоем на Западном Кавказе.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкАбрау-Дюрсо - одно из самых красивых мест в Краснодарском крае.Гостиница в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Абрау-Дюрсо - одно из самых красивых мест в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкОзеро Абрау признано памятником природы, передвигаться по нему можно только на весельных лодках.Озеро Абрау в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Озеро Абрау признано памятником природы, передвигаться по нему можно только на весельных лодках.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВиноградные лозы от президента Владимира Путина, председателя правительства Дмитрия Медведева и уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова, посаженные на территории завода шампанских вин "Абрау-Дюрсо".Виноградные лозы от президента РФ Владимира Путина (в центре), от председателя правительства РФ Дмитрия Медведева (справа) и от уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, посаженные на территории завода шампанских вин Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Виноградные лозы от президента Владимира Путина, председателя правительства Дмитрия Медведева и уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова, посаженные на территории завода шампанских вин "Абрау-Дюрсо".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкАбрау-Дюрсо входит в число самых популярных у россиян семейных курортов, расположенных не на море.Село Абрау-Дюрсо на берегу озера Абрау в Краснодарском крае. В центре - завод шампанских вин Абрау-Дюрсо
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Абрау-Дюрсо входит в число самых популярных у россиян семейных курортов, расположенных не на море.
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