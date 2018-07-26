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Более 10 тысяч туристов посетили "Саамскую деревню" в 2017 году
03:2026.07.2018
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Закат саамской деревней Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ЛОВОЗЕРСКИЙ Р-Н (Мурманская область), 26 июл – РИА Новости. Более 10 тысяч туристов, половина из которых – гости из дальнего зарубежья, посетили экзотическую саамскую деревню "Самь-Сыйт" в Ловозерском районе Мурманской области в 2017 году, сообщил РИА Новости председатель некоммерческой организации община "Самь-Сыйт" Иван Головин.

Город Мурманск. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Ещенко
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Большая группа журналистов из России и Белоруссии посетила деревню в ходе экспертно-медийного пресс-тура в Мурманскую область, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня". Цель пресс-тура – знакомство с реализацией российской программы освоения Арктики, особенностями региона, традициями жителей Кольского полуострова.

"Самь-Сыйт" в переводе значит "саамская деревня". Цель создания этнографической деревни — рассказать о быте, укладе жизни, традициях саамов — коренного народа Мурманской области, который населял Кольский полуостров, а также северную Норвегию, Швецию и Финляндию.

Землю под строительство деревни община получила в 2010 году, и с тех пор поток туристов здесь растет очень быстро. "В прошлом у нас году было 10,5 тысяч человек. Примерно половина – из зарубежья. Это прежде всего, азиаты – Китай, Таиланд, еще Австралия, Индия и, конечно, Европа", — рассказал Головин.

Он вспоминает, что в 2008 году на месте нынешней деревни был карьер, и будущий директор настаивал на том, чтобы саам с оленем выходили на дорогу, чтобы проезжающие мимо с ними фотографировались. "Над нами смеялись, нам не верили, через 3-4 года все стало развиваться. Очень тяжело все шло. Поддержало правительство Мурманской области. В прошлом году нам провели ЛЭП, и мы ушли от дизель-генераторов", — говорит Головин.

Города России. Мурманск
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Теперь круглый год в деревню приезжают по три-четыре группы туристов в день – бывает до 120 человек. Два-три раза в год деревня бесплатно принимает группы детей-инвалидов из детских домов.

В этнографическом музее под открытым небом коренные жители саамской деревни рассказывают об истории малочисленного народа, знакомят бытом, подают блюда саамской кухни. Саамы всегда верили в духов, поклонялись идолам – деревянные фигуры и сегодня, как верят в деревне, могут принести удачу, здоровье, счастье, исполнить заветную мечту. На территории саамской деревни также можно увидеть кроликов, покормить оленей с рук, поучаствовать в традиционных саамских спортивных играх.

В ближайшие годы в планах у руководства деревни — построить кафе с национальной продукцией, еще один гостевой дом для вип-гостей, запустить фермерское хозяйство, постепенно расширять территорию деревни.

Саамы — коренной народ Кольского полуострова, живут в основном в Кольском, Терском, Ловозерском и Ковдорском районах. По данным переписи населения 2010 года, в области проживают 1,6 тысячи представителей этого народа. Саамы стараются сохранять самобытный уклад жизни и собственный язык. Большинство живет родовыми общинами, занимаются оленеводством, рыболовством, народными промыслами.

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