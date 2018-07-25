На Кавказе посчитали медведей и зубров

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Кавказском заповеднике прошел учет медведей и зубров, сообщает пресс-служба заповедника.

Непривычно много медведей за один день на склонах массива горы Джуга смогли наблюдать волонтеры заповедника Павел Мудров и Елена Лиходедова. Проверены были все гребни и долины горных ручьев северных и восточных склонов Джуги. Можно с уверенностью утверждать о более, чем тридцати медведях, находящихся в этом районе. Попадались и отдельные самцы, и множество медведиц с разным количеством медвежат – от одного до четырех, что является редкостью для этих животных.

Кроме того, с 19 по 25 июля 2018 года проводился ежегодный учет зубров на хребте Пшекиш (Республика Адыгея). Район учета охватывал как сам хребет Пшекиш, так и окрестности поляны Тягеня и гору Гефо, а также Козлиную поляну. Всего были отмечены 108 зубров, из которых 35 – самцы, 52 – самки, 16 – зубрята-сеголетки, пять – годовалые зубрята.