В Британии прокомментировали видео с толкнувшим туристку гвардейцем

ЛОНДОН, 25 июл – РИА Новости, Мария Табак. Представитель сухопутных сил Великобритании на просьбу РИА Новости прокомментировать появившееся в британских СМИ видео, запечатлевшее, как королевский гвардеец в Виндзоре отталкивает туристку, вставшую у него на пути, напомнил, для чего существуют заграждения.

"Королевское гвардейское подразделение гордится тем, что охраняет Ее Величество, и гордится тем, что люди со всего мира приезжают, чтобы посмотреть наши церемонии. Заграждения устанавливаются для того, чтобы защитить как зрителей, так и наших солдат; пожалуйста, оставайтесь за ними!", — заявил официальный представитель британских сухопутных сил.

На виде, дата съемки которого неизвестна, видно, что туристка зашла за ограждение, чтобы сфотографироваться. Она стояла спиной непосредственно на пути у маршировавшего в ее направлении гвардейца и явно была ошарашена, когда он ее с силой оттолкнул, чтобы продолжить движение по идеально прямой линии, как этого требует устав.