Авиабилеты в Шарм-эш-Шейх оказались слишком дорогими для туристов

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Турбизнес Шарм-эш-Шейха считает завышенными цены на внутренние рейсы из Каира на курорт, из-за дорогой авиаперевозки курорт серьезно "не добирает" отечественных и иностранных туристов, сообщает АТОР.
По оценке Комитета по туризму Ассоциации предпринимателей Шарм-эш-Шейха, который выступил с соответствующим обращением к правительству страны, текущие цены стали основным препятствием в росте внутреннего и иностранного турпотока в город, особенно в условиях ограничений по использованию на дорогах Южного Синая полноприводных автомобилей.
Так, авиабилеты из Каира дороги не только для местного населения, но и для иностранных туристов, которые теперь предпочитают Шарм-эш-Шейху более близкую Хургаду. По мнению Комитета, высокие цены на авиабилеты привели к снижению уровня заполняемости отелей Шарм-эш-Шейха на 20-30%.
По данным АТОР, в июле перелет из Каира в Шарм-эш-Шейх "туда-обратно" обойдется на одного человека от 10 тысяч рублей и выше. Это сопоставимо со стоимостью авиабилетов из Москвы в Крым или составляет порядка 70-80% стоимости билета из Москвы в Сочи и обратно. Билет на прямой рейс из Москвы до Каира и обратно обойдется в 42 тысячи рублей (EgyptAir). В итоге авиапутешествие до Шарм-эш-Шейха через Каир на двоих человек будет стоить от 104 тысяч рублей и больше.
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