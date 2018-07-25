Задержки российских чартерных рейсов сократились почти в десять раз

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Из данных, озвученных на очередном заседании рабочей группы Росавиации по выдаче разрешений на выполнение чартерных рейсов российскими перевозчиками в августе, следует, что задержки чартерных рейсов сократились почти в десять раз, сообщает АТОР.
Всего за период с 15 июня по 14 июля российскими авиакомпаниями было выполнено 3986 чартерных рейсов. Средний процент задержек чартерных рейсов за этот период составил всего 3,6%. Всего было задержано 144 рейса, часть — по метеоусловиям, часть – по решению авиакомпании или туроператора.
По словам участника совещания Дмитрия Горина, такой низкий показатель процента задержек чартеров, особенно с учетом того, что эти объемы перевозки пришлись почти в точности на период Чемпионата мира 2018 года, свидетельствуют о том, что перевозчики подошли к процессу обслуживания пассажиров в этот непростой период со всей ответственностью.
"При том, что чартерным авиакомпаниям приходилось обслуживать в этот период и болельщиков, и команды, показатель в 3,6% задержек – это почти в 10 раз ниже, чем в аналогичный период прошлого года: напомню, что в июне-июле 2017 года доля задержек чартерных рейсов достигала 30%", — подчеркнулГорин.
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