Повышение топливных сборов пока не сказалось на стоимости турпродукта

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Рост цен на топливо и повышение некоторыми авиакомпаниями размера топливного сбора как на внутренних, так и на международных рейсах пока не привело к росту стоимости туристического продукта, заявил РИА Новости советник по транспорту главы Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

"Ряд отечественных авиакомпаний вводят повышенные топливные сборы, повышенные надбавки устанавливают и зарубежные авиакомпании. В данный момент это не сказывается на ценах туристических рейсов, так как туроператоры не берут доплаты с туристов", — сказал он.

Тем не менее, по словам Горина, если повышение цен на топливо будет продолжаться, то к зимнему сезону произойдет корректировка цен на турпродукт. "Если динамика роста цен на авиационное топливо будет развиваться в том же ключе, то к зиме стоимость турпродукта увеличится на 3-5% по сравнению с зимой 2017 года без учета инфляции", — считает он.

Авиакомпания "Аэрофлот" и его дочерняя компания "Россия" с 26 июля повышают размер топливного сбора на внутренние рейсы, говорится в письме "Аэрофлота" в адрес туристических агентов. Размер повышения (за один сегмент) составит 200 рублей для классов эконом и комфорт и 400 рублей — для класса бизнес.

Как следует из статистики Росавиации, средние цены на авиакеросин в июне 2018 года выросли по сравнению с июнем 2017 года на 18,4%, до 50,9 тысячи рублей за тонну. В частности, в аэропортах Московского авиаузла стоимость авиатоплива в годовом выражении увеличилась: в "Шереметьево" — в среднем на 25%, во "Внуково" — в среднем на 25%, в "Домодедово" — на 21%.