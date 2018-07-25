Повышение топливных сборов пока не сказалось на стоимости турпродукта

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Рост цен на топливо и повышение некоторыми авиакомпаниями размера топливного сбора как на внутренних, так и на международных рейсах пока не привело к росту стоимости туристического продукта, заявил РИА Новости советник по транспорту главы Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.
"Ряд отечественных авиакомпаний вводят повышенные топливные сборы, повышенные надбавки устанавливают и зарубежные авиакомпании. В данный момент это не сказывается на ценах туристических рейсов, так как туроператоры не берут доплаты с туристов", — сказал он.
Тем не менее, по словам Горина, если повышение цен на топливо будет продолжаться, то к зимнему сезону произойдет корректировка цен на турпродукт. "Если динамика роста цен на авиационное топливо будет развиваться в том же ключе, то к зиме стоимость турпродукта увеличится на 3-5% по сравнению с зимой 2017 года без учета инфляции", — считает он.
Авиакомпания "Аэрофлот" и его дочерняя компания "Россия" с 26 июля повышают размер топливного сбора на внутренние рейсы, говорится в письме "Аэрофлота" в адрес туристических агентов. Размер повышения (за один сегмент) составит 200 рублей для классов эконом и комфорт и 400 рублей — для класса бизнес.
Как следует из статистики Росавиации, средние цены на авиакеросин в июне 2018 года выросли по сравнению с июнем 2017 года на 18,4%, до 50,9 тысячи рублей за тонну. В частности, в аэропортах Московского авиаузла стоимость авиатоплива в годовом выражении увеличилась: в "Шереметьево" — в среднем на 25%, во "Внуково" — в среднем на 25%, в "Домодедово" — на 21%.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.