Кабаны в Жигулевском заповеднике помогают другим животным с водопоем

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Жигулёвском заповеднике в Самарской области в объектив фотоловушки попалась семья кабанов, принимающая грязевые ванны, сообщает пресс-служба заповедника.

Выводок кабанов регулярно приходит принимать грязевые ванны на одной из стационарных точек наблюдений в Жигулёвском биосферном заповеднике. Эти процедуры необходимы, чтобы охладиться в июльскую жару, почиститься от паразитов, защититься от кровососущих насекомых и утолить жажду. Кроме того, как выяснилось, такие процедуры помогают и другим животным.

Территория Жигулёвского заповедника испытывает острый дефицит водоемов. Все осадки полностью поглощаются грунтом, лишь в отдельных местах образуются влажные места.

Кабаны находят их, охотно посещают, раскапывают и расширяют. Скопившаяся в углублениях дождевая вода часто служит водопоями и грязевыми купалками не только кабанам, но и другим видам животных. Эти места регулярно посещают лоси, косули, куницы, барсуки и лисы, а также летучие мыши и разные птицы.