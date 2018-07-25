В Санкт-Петербурге заканчивается сезон белых ночей

Ежегодно в сезон белых ночей в северную столицу приезжает наибольшее число туристов. Миллионы путешественников из разных стран хотят увидеть город на Неве именно в это прекрасное время.

Тепло, романтично, можно сидеть в многочисленных кафе и барах, смотреть, как разводят мосты, гулять по набережным и старинным улочкам Санкт-Петербурга ночи напролет.