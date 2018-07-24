На рейсах Finnair появится высокоскоростной интернет

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Finnair запускает высокоскоростной интернет на узкофюзеляжных самолетах Airbus, обслуживающих европейские рейсы авиакомпании, сообщает Euromag.ru

Теперь для пассажиров авиакомпании доступен Wi-Fi в течение всего полета, в том числе во время взлета и посадки, при этом первые два месяца услуга бесплатна. Во время тестового периода авиакомпания будет собирать информацию о функциональности системы, а также отзывы и общие впечатления клиентов.

После завершения интеграции сервиса высокоскоростной интернет будет доступен и на большинстве европейских рейсов. Ограничения будут действовать над морскими регионами, такими как Бискайский залив и Северное море, где недоступно спутниковое покрытие и интернет-подключение. Услуга также будет не доступна в Латвии, Литвы, в некоторых районах Белоруссии и России.