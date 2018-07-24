В Мосгордуме оценили введение обязательной аттестации для гидов

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Московская городская дума поддерживает инициативу о введении аттестата для гидов и экскурсоводов, поскольку это позитивно скажется на рынке туризма, сообщил РИА Новости депутат столичного парламента, глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Ранее газета "Известия" сообщила о том, что Минкультуры внесло на рассмотрение правительства РФ законопроект об обязательной аккредитации для экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников с 1 января 2019 года. Аттестат будет выдаваться на 5 лет и позволит работать только в том регионе, где он был оформлен. Как уточнило издание, по планам Минкультуры, размер госпошлины за выдачу разрешения составит 1,3 тысячи рублей, по расчетам министерства, изменения затронут порядка 9 тысяч человек.

"Это важное и принципиальное требование, потому что туризм у нас активно развивается в стране и особенно в Москве. И, конечно, у гидов и экскурсоводов должна быть достаточно высокая квалификация, потому что низкая квалификация может испортить то впечатление, которое может произвести наша Москва, с нашими музеями, парками, историей и культурой. Поэтому, конечно, это должны быть квалифицированные люди, имеющие лицензии. Я поддерживаю это, и сам об этом не раз говорил", — отметил Герасимов.

По его мнению, подобное решение скажется на рынке туризма только в лучшую сторону.

"За тем, чтобы в подобной работе не было самодеятельности, у нас в Москве уже следят наши департаменты", — добавил депутат.