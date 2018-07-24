Эксперты назвали самые популярные малые города России для отдыха в августе

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сервис Tvil.ru проанализировал данные броней жилья туристами в частном секторе в августе и выявил самые популярные малые города России, сообщается на официальном сайте сервиса.

Рейтинг возглавил Бахчисарай (Крым), на втором месте – Лахденпохья (Карелия), на третьем – Крымск (Краснодарский край). Замкнули пятерку Зеленоградск (Калининградская область) и Переславль-Залесский (Ярославская область).

Также в рейтинг вошли Белокуриха (Алтайский край), Кириллов (Вологодская область), Жигулевск (Самарская область), Егорьевск (Московская область) и Углич (Ярославская область).

При этом самый популярный город стал и самым доступным – сутки аренды жилья в Бахчисарае стоят около полутора тысяч рублей, также относительно недорогим оказался Углич (1,7 тысяч рублей). Дороже отдых в Белокурихе – 2,1 тысячи рублей, а самый дорогой – в Жигулевске – 2,8 тысяч рублей.