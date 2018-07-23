Российские туристы бьют рекорды по посещаемости Японии

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. За шесть месяцев Японию посетили 46,4 тысячи россиян, что на 30% больше, чем в первом полугодии 2017 года, сообщает RATA-news.

В июне турпоток из России в Японию достиг семи тысяч человек – на 26% больше, чем в этом же месяце прошлого года. Столь значимое увеличение российского турпотока связано с новыми авиарейсами из Иркутска, Новосибирска и Владивостока.

Всего в июне в Японию въехали 2,7 миллиона иностранных граждан, рост по сравнению с прошлогодним показателем 15,3%. А за январь-июнь страну посетили почти 15,9 миллиона гостей из разных стран.

В пятерку лидеров по динамике роста за шесть месяцев вошли Россия (30%), Вьетнам (23,7%), Китай (23,6%), Филиппины (22,7%), Испания (20%).