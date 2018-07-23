Ростуризм не получал жалоб от клиентов Intravel Stoleshniki

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Туристы компании "Интрэвел Столешники", заявившей о прекращении туроператорской деятельности, в Федеральное агентство по туризму с жалобами не обращались, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Гендиректор "Интрэвел Столешники" Евгений Юрьев в пятницу сделал на сайте компании публичное заявление о прекращении ею туроператорской деятельности, отметив, что имеющегося страхового покрытия должно хватить для полной выплаты по отменяемым турам.
"Туристы компании "Интрэвел Столешники", которые приобрели туристические пакеты, но из-за приостановки деятельности компании теперь не смогут отправиться на отдых, в Ростуризм с жалобами не обращались", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила РИА Новости, что "Интрэвел Столешники" продали порядка 900 путевок вперед, но воспользоваться этими турами клиенты не смогут. При этом она подтвердила информацию о том, что финансовых гарантий "Интрэвел Столешники" должно хватить на выплаты пострадавшим клиентам.
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