В Париже усиливают меры защиты туристов от карманников

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Париж активизирует свой план по обеспечению безопасности туристов, увеличивая число полицейских на пять тысяч, сообщает АТОР.
В этом году столица Франции испытывает огромный приток иностранных туристов, которого не было за последние пять лет, и, по мнению полицейских, наплыв сохранится до конца сентября. Чтобы обеспечить максимальную безопасность, в семи наиболее популярных туристических зонах французской столицы будут дежурить дополнительные наряды полиции.
Под особой охраной будут Лувр, Монмарт, Елисейские поля, район вокруг Трокадеро, Эйфелева башня, Опера, Шатле и Латинский квартал. В каждой из этих локаций ежедневно будет находиться не менее 15 патрулей.
Основная задача полицейских – защита туристов от мошенников, карманников и уличных грабителей. Как пояснил местным СМИ начальник полиции Парижа Мишель Делпух, 90% краж у туристов — это воровство сумок, поэтому полиция просит всех быть предельно внимательными и следить за своими вещами.
В 2017 году в период действия аналогичного туристического плана по безопасности были арестованы 1887 уличных торговцев, а количество грабежей туристов снизилось на 30%, также на 7% меньше стало и карманных краж.
Среди советов, которые полицейские дают иностранным туристам в Париже, — держать деньги и кошельки в передних карманах брюк, следить за тем, чтобы сумка была застегнута, а также не оставлять сумки на спинке стула или что-нибудь ценное в карманах одежды в ресторанах и барах.
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