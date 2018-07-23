Россиян предупредили вероятности заболевания желтой лихорадкой в Бразилии

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Более 1 тысячи случаев заболевания желтой лихорадкой подтверждены в Бразилии, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"По информации Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время Бразилия ведет борьбу с одной из самых тяжелых за последние десятилетия вспышек желтой лихорадки, в ходе которой уже подтвердилось более 1000 случаев заболевания", — говорится в сообщении.
По информации минздрава Бразилии, в период с 1 июля 2017 года по 16 мая 2018 года зарегистрировано 1266 случаев заболеваний желтой лихорадкой, 415 закончились смертями, отмечает Роспотребнадзор. Наиболее сложная ситуация сложилась в юго-восточном регионе страны, в штате Минас-Жерайс зарегистрировано 520 случаев, 177 со смертельным исходом, в штате Сан-Паулу — 516 и 163, в штате Рио-де-Жанейро — 223 и 73 соответственно.
Желтая лихорадка — это опасная инфекционная природно-очаговая болезнь, распространяющаяся через укусы комаров в странах с жарким влажным климатом. При выезде в страны южно-американского и африканского континентов необходимо получить однократную прививку, которая проводится не позднее чем за 10 дней до выезда. Иммунитет после прививки сохраняется пожизненно.
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