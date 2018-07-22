В Таиланде разрабатывают меры безопасности при посещении пещер

БАНГКОК, 22 июл – РИА Новости. Департаменты минеральных ресурсов и национальных парков Таиланда вместе с министерством туризма начали разработку мер безопасности для предотвращения инцидентов при посещении туристами пещер на фоне возросшего интереса туристического бизнеса к пещерам после привлекшей внимание всего мира спасательной операции на севере страны, сообщает в воскресенье интернет-версия газеты Bangkok Post.

Уникальная спасательная операция по выводу на поверхность двенадцати школьников и их футбольного тренера, запертых внезапным наводнением в десятикилометровой пещере Тхам Луанг на севере Таиланда, вызвала у граждан Таиланда и посещающих страну иностранцев повышенный интерес не только к посещению места проведения этой операции, но и вообще к визитам в пещеры. Туристические агентства начали разрабатывать маршруты с посещением пещер, поездки по которым начнутся с наступлением сухого сезона в ноябре этого года, сообщает издание.

По данным департамента минеральных ресурсов, на территории Таиланда находятся более 2000 пещер, из которых достаточно изучены и подготовлены для посещения туристами только менее 100. Такая ситуация требует срочных мер по разработке системы обеспечения безопасности туристов, направляющихся в пещеры, говорится в сообщении.

Департамент минеральных ресурсов совместно с департаментом национальных парков, на территории которых находится более половины существующих в Таиланде пещер, и министерством туризма Таиланда в настоящее время разрабатывают такую систему. В первую очередь они собираются закрыть на время сезона дождей входы во все пещеры, находящиеся на известных туристических маршрутах, в которых существует вероятность затопления, сообщает газета. Вторым шагом будет размещение у входов в пещеры и в самих пещерах указателей, четко и ясно доносящих до туристов, в какое время года и в какие часы можно безопасно заходить в пещеру, и какие ее части можно посещать без сопровождения квалифицированными проводниками. Также внутри пещер будут устанавливаться указатели маршрутов, мостки через расщелины и перила безопасности в местах, где это необходимо.

Департамент минеральных ресурсов также ускорит выполнение начатой в 2015 году программы исследования пещер. Специалисты департамента проводят исследовательские экспедиции в пещеры, составляя подробные карты и оценивая уровень опасности посещения пещер неподготовленными туристами.

В 2015 году экспедиция департамента работала и в десятикилометровой пещере Тхам Луанг, в которой в июне 2018 года подростки и их тренеры были заперты наводнением и спасены в результате двухнедельной масштабной операции. Тогда исследователи создали карту только одного участка пещеры: главной камеры, непосредственно прилегающей к входу, длина которой составляет 700 метров. Тогда же на этом участке пещеры были установлены перила безопасности и несколько указателей, в том числе и указатель, предупреждающий об опасности наводнений с июля по ноябрь. Именно эту часть пещеры регулярно посещают туристы в сухой сезон. Так как в более отдаленные помещения пещеры ведут узкие коридоры, в которых вода бывает иногда даже в сухой сезон, вероятность посещения этих участков пещеры туристами тогда не рассматривалась, сообщает газета со ссылкой на департамент.

Срочные меры безопасности при посещении пещер, безусловно, необходимы, однако в условиях ожидаемого туристического "пещерного бума", на котором готовятся зарабатывать туристические агентства, их может оказаться недостаточно, пишет газета. Любая из пещер, которые, как ожидается, могут легко стать источником немалого дополнительного дохода для туриндустрии, с такой же легкостью может превратиться и в смертельную западню для туристов, заключает Bangkok Post.