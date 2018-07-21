Роспотребнадзор предупредил о кишечной инфекции в Мариуполе

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщает, что в украинском Мариуполе на Азовском море с 6 по 12 июля 2018 года зафиксировано 80 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, ведомство просит учитывать эту информацию при планировании отдыха.

"Более 80 случаев ОКИ зарегистрировано в Мариуполе в период с 6 по 12 июля текущего года. Это больше, чем на прошлой неделе, и выше уровня заболеваемости за аналогичный период 2017 года на 44,1%", — говорится в сообщении на сайте ведомства, которое приводит данные Мариупольского городского филиала ГУ "Донецкий областной лабораторный центр Минздрава Украины".

Согласно данным, 60% заболевших — дети. Большинство пострадавших считают, что заболевание связано с купанием в море.

Ведомство подчеркивает, что в начале июля лабораторный центр уже регистрировал "нестандартные исследования морской воды по микробиологическим показателям". "Отмечено, что в городской черте имеется ряд несанкционированных стоков канализации, которые не устраняются в связи с отсутствием необходимой техники", — добавляется в сообщении.