На Камчатке в заповеднике сфотографировали, как рыба «прыгает» в пасть лисы

МОСКВА, 21 июля – РИА Новости. Уникальные кадры появились на страницах Кроноцкого заповедника в соцсетях, создается впечатление, что рыба сама прыгает в пасть к лисице.

Фотографии удалось сделать участковому государственному инспектору Кроноцкого заповедника Александру Кащееву.

Публикация от Кроноцкий заповедник (@kronoki.ru) 17 Июл 2018 в 3:15 PDT

"Помните ленивого казака по фамилии Пацюк из произведения Николая Васильевича Гоголя "Ночь перед Рождеством"? Галушки сами залезали к нему в рот, — комментируют сотрудники заповедника. — Может показаться, что и лисицы, обитающие на побережье бухты Чажма, тоже попали в сказку и рыбка-колюшка сама прыгает в раскрытую пасть".

На самом деле, поясняют эксперты заповедника, рыбу выбрасывает на берег прибоем, а лисы-огнёвки просто собирают питательный корм.

Добычи хватает. Следующее фото, сделанное другим фотографом, Алексеем Масловым, демонстрирует богатый улов лисицы, которая, как предполагают сотрудники заповедника, отнесет его лисятам.