Желание для Бабая и вкусные перепечи: в Москве пройдет фестиваль Удмуртии

МОСКВА, 21 июля – РИА Новости. Фестиваль национальной культуры Удмуртии "Гербер" пройдёт в Москве 22 июля с 10.00 до 22.00 в саду "Эрмитаж", сообщается на официальном сайте мероприятия.

В программе фестиваля — традиционные удмуртские обряды, народные игры, танцы, песни, соревнования, угощения фирменными перепечами и возможность загадать желание настоящему Всеудмуртскому Деду Морозу – Тол Бабаю.

Также для гостей фестиваля организуют мастер-класс от женского футбольного клуба "Торпедо-Ижевск", спуск по одной из виртуальных версий трасс горнолыжного курорта "Нечкино" и виртуальную прогулку по музею-усадьбе Петра Чайковского.

На ярмарке гостям предложат традиционные удмуртские блюда, аксессуары и украшения.