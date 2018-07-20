Более 700 туристов Intravel Stoleshniki находятся за границей

МОСКВА, 20 июля – РИА Новости. На данный момент за границей находятся около 730 клиентов Intravel Stoleshniki, заявившего в пятницу о прекращении деятельности, сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на гендиректора туроператора Евгения Юрьева.

Их проживание и обратные рейсы полностью оплачены, заверили в руководстве компании. "Заявки с ближайшими датами вылетов – до 24 июля – также оплачены", – рассказал Евгений Юрьев.

Комментируя решение о прекращении работы компании, он пояснил, что поводом к нему послужила ситуация, сложившаяся на туристическом рынке. "Весь тот негатив, который появился в информационном пространстве, привёл к ужесточению условий сотрудничества, в том числе и с нашей компанией, и к заметному снижению продаж. Переломить эту ситуацию мы попытались, но, к сожалению, не смогли", – заключил Юрьев.

Он добавил, что начиная с 24 июля не состоится порядка 900 туров, ранее проданных туроператором. Основные направления – Турция, Греция, Кипр и Тунис. Глубина продаж достигала ноября. "Все договоры на оказание услуг были заключены непосредственно с Intravel Stoleshniki, сейчас мы производим сверку всех документов, необходимых для получения страховых выплат нашими клиентами, — уточнил Юрьев, — Полагаю, что суммы фингарантий будет достаточно для обеспечения компенсаций".