Круизный турпоток в Рязань удвоился

МОСКВА, 20 июля – РИА Новости. Благодаря пристани для круизных лайнеров —дебаркадеру "Канала имени Москвы" — речной туризм в Рязань увеличился в два раза, сообщает пресс-служба ФГБУ "Канал имени Москвы".
"Рязанское направление пополнило речные путеводители в результате реконструкции гидроузлов "Кузьминск" и "Белоомут", — говорит руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин. — А восстановленный в прошлом году силами "Канала имени Москвы" дебаркадер в центре Рязани позволил возобновить прервавшиеся 20 лет назад круизы в этот древний город".
Сейчас по Оке курсируют семь двухпалубных круизных теплоходов, которые используют новую пристань в Рязани для стоянки и выхода пассажиров. В прошлую навигацию к дебаркадеру причалило 16 судов, на борту которых находились более 1,5 тысячи туристов. А за два с половиной месяца этого года – уже порядка 30 теплоходов (около трех тысяч человек). В ближайшее время ожидается еще девять швартовок, благодаря которым Рязань смогут посетить не менее тысячи речных путешественников.
Через Рязань проходит маршрут судов, следующих в Константиново — на родину поэта Сергея Есенина, а также в город Муром и в Нижний Новгород. Туры по Оке операторы речных круизов включают в пакеты выходного дня (продолжительностью до четырех дней). Заходят сюда и транзитные теплоходы.
Суда из Москвы, а также следующие из Нижнего Новгорода нередко делают в Рязани длительную стоянку (до 12 часов), которая позволяет экипажу отдохнуть, а туристам познакомиться с местными достопримечательностями.
"Дебаркадер в Рязани уже вторую навигацию подряд демонстрирует свою востребованность. Показателем того, что его оценили наши партнеры – судоходные компании, операторы речных круизов и туристы, остается практически стопроцентная загрузка теплоходов, — уточняет Герман Елянюшкин.
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