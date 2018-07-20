Лось в образе Фредди Меркьюри может стать туристическим брендом Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил провести конкурс на новый туристический бренд региона, одним из вариантов которого является образ "добродушного и любопытного" лося Лосилия, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Губернатор Ленинградской области дал поручение о проведении конкурса на новый символический туристский бренд региона", — говорится в сообщении.
Дрозденко в пятницу провел встречу с организаторами проекта "Открывая Ленобласть", который предполагает создание интерактивной 3D-карты достопримечательностей региона. Как уточняют областные власти, организаторы этого проекта разработали дизайн нового туристского бренда Ленобласти – лося Лосилия. "Добродушный и любопытный лось вместе с блогерами уже посетил Сосновый Бор, Ивангород, Копорье, Сланцы и Лебяжье. Забавного зверя в виде "эмодзи" можно скачать в мессенджерах", — отмечается в сообщении.
На рисунке Лосилий предстает в образе лидера легендарной группы Queen Фредди Меркьюри. Лось одет в белые брюки с лампасами и распахнутую куртку сложного фасона, а его поза напоминает типичную позу Меркьюри во время выступлений.
"Со стороны гостей региона есть запрос на символы, представляющие и объединяющие Ленинградскую область. Узнаваемые продукты, логотипы, символика, всегда работают на имидж региона, повышая его привлекательность для туристов", — сказал Дрозденко, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства.
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