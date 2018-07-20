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Зачем такие партнеры? Будут ли отели Крыма бороться с санкциями Booking.com
08:0020.07.2018
(обновлено:08:14 20.07.2018)
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Гроза в Коктебеле
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Ирина Овчинникова. На этой неделе разгорелся скандал вокруг ограничения бронирований через Booking.com в Крыму. Популярный сервис обнулил рейтинги крымских отелей, отзывы гостей удалили еще раньше. Как это скажется на загрузке гостиниц полуострова, опасаются ли новых санкций отельеры и какие у них претензии к сервису бронирования — в материале РИА Новости.

Девушка в басейне на территории пятизвездочного отеля Mriya Resort & Spa в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крымские отельеры и арендодатели лишились основного преимущества сервиса: объективных отзывов и оценок туристов. То есть проценты посреднику они платят, как и их коллеги по всему миру (и деньги уходят за рубеж), а главным функционалом Booking.com Крым теперь обделен.

Кому тяжелее всех

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтель в местечке Семидворье в окрестностях Алушты
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отель в местечке Семидворье в окрестностях Алушты

По мнению представителей рынка, обнуление рейтинга крайне невыгодно для давно зарекомендовавших себя крымских отелей с высокими показателями. Они окажутся в одном ряду с новыми и менее популярными. 

От прекращения работы сервиса на территории республики могут пострадать и совсем небольшие отели.

Вид на закат на пляже в поселке Дедеркой
© Фото : аккаунт в "ВКонтакте" Артура Коломицева
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"Целесообразно делать свой сайт бронирования, только если у вас больше 10-15 номеров. Иначе это невыгодно, — поясняет председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко. — Небольшим гостиницам проще работать с системами бронирования".

"Booking.com продолжает действовать, например, полчаса назад прошло две брони, — рассказывает отельер Константин Мешков. — Гости удивляются отсутствию рейтинга, но это их не отпугивает. Даже если сервис совсем закроется в Крыму — ничего страшного. В моих отелях (в Коктебеле и Ялте) только десять процентов броней приходит оттуда".

Есть аналоги

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкБассейн в семейном отеле в Бахчисарайском районе, село Песчаное
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Бассейн в семейном отеле в Бахчисарайском районе, село Песчаное

Также Константин отмечает усилившуюся активность российских сервисов бронирования, но подчеркивает, что пока все они вместе взятые дают для его отелей броней столько же, сколько один Booking.com.

Крым. Пляж. Архивное фото.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В пресс-службе Министерства курортов Крыма уверены, что отзывы — полезная вещь, но не первоочередная, к тому же их можно почитать и на других крупных международных каналах.

"Наш гость, выбирая отдых в Крыму, ориентируется на стоимость, акции и множество других факторов, он также готов напрямую общаться с представителем отеля, чтобы составить собственное мнение", — подчеркивают в ведомстве.

По данным пресс-службы, среди тех, кто пользовался Booking.com в Крыму, 90 процентов — россияне, а им легко перейти на другие системы бронирования.

Только по работе

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие в кафе отеля, Алушта
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие в кафе отеля, Алушта

Условные санкции Booking.com применил против крымских отелей еще два года назад, заблокировав возможность бронирования "с целью отдыха". Но запрет легко обойти, поставив на сайте галку в поле "я путешествую по работе".

Номер отеля. Архивное фото
© Depositphotos / DragonImages
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Это продиктовано ограничительными мерами Евросоюза по Крыму и Севастополю, продленными до 23 июня 2019 года. 

Они включают в себя запрет на импорт товаров из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в Крым или Севастополь, а также применяются к "туристическим услугам в Крыму или Севастополе".

"Как международная компания, Booking.com делает все возможное, чтобы обеспечить соблюдение действующих законов", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"То, что предпринимает Booking.com, — относительно мягкая, некатегоричная мера, поэтому можно говорить о ее вынужденном характере", — считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

Трудности и претензии

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие, Гурзуф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Отдыхающие, Гурзуф

Владельцы гостиниц в Крыму, давно использующие сервис, сталкивались с трудностями и раньше.

"Представители Booking.com часто вели себя не по-партнерски, разговор у нас с ними всегда был коротким: все спорные ситуации они решают в свою пользу, — говорит Константин Мешков. — Например, бывало, что гость нашего отеля отменяет бронь на Booking.com и не заселяется, а в конце месяца сервис все равно присылает документы о комиссии. Оспорить просто нереально, отвечают, что услуга была оказана".

Время менять подход

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкДевушка фотографируется на ялтинской набережной им. Ленина
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Девушка фотографируется на ялтинской набережной им. Ленина

"В принципе, любой уважающий себя отель должен в определенный момент выйти на уровень, когда у тебя 80 процентов прямых продаж, а не сторонних организаций. Надо вкладывать в себя", — уверена Наталья Пархоменко.

Пляж на греческом острове Тасос. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Эксперт добавила: нельзя сказать, сколько времени уйдет у каждого конкретного отеля для достижения такого показателя.

"Зависит от того, есть ли у компании стратегический план, развивает ли она сайт и соцсети, общается ли с туристами напрямую. Если нет — даже бесконечный запас времени не исправит ситуацию", — считает Наталья.

В пресс-службе Министерства курортов республики пока не торопятся оценивать влияние ограничений Booking.com на заполняемость гостиниц и тем более на турпоток, но рекомендуют отелям искать альтернативные каналы продвижения.

Это, в первую очередь, работа с российскими туроператорами и турагентами, с системами онлайн-бронирования — резидентами страны, а также развитие прямых продаж.

"Да, ситуация с Booking.com неприятная, особенно в разгар сезона, — отмечает Вадим Прасов. — Но если есть турпоток, то люди найдут способ подобрать подходящий отель и забронировать его".

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