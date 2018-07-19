Россия, Турция и Греция вошли в тройку лидеров по предпочтениям россиян

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сервис путешествий Туту.ру проанализировал покупки путевок клиентами на лето и выяснил, какие направления пользуются наибольшей популярностью.
Тройка лидеров популярных стран, по сравнению с прошлым летом, осталась неизменной: Россия, Турция и Греция. Кипр занял четвертую позицию (шестое место годом ранее).
Этим летом туристы стали чаще выбирать для отдыха такие страны, как Турция (доля туристов, купивших путевки, увеличилась на 42%), Кипр, Абхазию и Китай. В основном вырос спрос на страны, в которые не нужно заранее получать визу.
В целом, почти по всем направлениям за год цены выросли. Например, туры в Армению подорожали на 62%. На 53% увеличились в цене туры в ОАЭ, на 46% — в Чехию. Поездки по России прибавили в цене 19%. Исключением стали лишь Кипр (-1%), Турция (-2%), Греция (-4%), Болгария (-8%) и Китай (-25%).
В этом году значительная часть туристов (30%) выбирает туры по системе "все включено". А самый популярный уровень отеля у отдыхающих — "три звезды" (их выбирают 39% туристов).
Как показало исследование, туристы не всегда выбирают для отдыха ту страну, куда изначально смотрят путевку. Например, на первом месте по поисковым запросам оказывается Турция, а по количеству купленных туров лидирует Россия.
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