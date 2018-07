В Испании запустили бесплатные автобусные экскурсии для туристов

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мэрия города Фигереса, расположенного в провинции Жирона, организовала два бесплатных экскурсионных автобусных маршрута для туристов, отдыхающих на Коста-Брава и юге Франции, сообщает Каталонское агентство по Туризму.

Туристы смогут поехать на однодневную экскурсию в Фигерес в сопровождении гидов два раза в неделю из Ла-Эскала (с остановками в Росесе и Сант-Пере-Пескадор) и из Перпиньяна (Франция). Помимо знакомства с городом, экскурсия включает в себя дегустацию вин.

Поездки являются частью кампании Figueres as you like и будут проходить по 31 августа.