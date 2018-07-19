Найденную в Крыму пещеру планируют сделать туристическим объектом

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Обнаруженная пещера не помешает строительству трассы "Таврида" в Крыму, ее планируется сделать туристическим объектом, пробурив альтернативный вход, а участок над ней — усилить.

Вице-премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк в четверг вместе с учеными побывал в пещере, недавно обнаруженной при строительстве трассы "Таврида". Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил спецкомиссии (ее возглавил Гоцанюк) изучить вопросы, связанные с обнаружением в зоне строительства трассы пещеры.

"В перспективе мы планируем сделать пещеру туристическим объектом. Уверяю, он не будет мешать строительству трассы. Проектировщики разрабатывают правильное техническое решение, возможно, это будет плита, чтобы не было завала", — приводит слова Гоцанюка пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ). Вице-премьер выразил уверенность, что этот объект будет отнесен к категории особо охраняемых на территории республики.

Чтобы не мешать строительству трассы и облегчить работу исследователей, в пещере будет создан альтернативный вход, сообщил в свою очередь председатель Союза спелеологов России, старший преподаватель географического факультета КФУ Геннадий Самохин. Сейчас на объекте работают специалисты-геофизики с целью выявления ненайденных спелеологами ходов.

"Сегодня мы закончили геофизические исследования, которые дадут понимание, как мы будем заходить в пещеру и где будут бурить", — цитирует пресс-служба КФУ слова Самохина.

Ежедневно группа ученых из Крымского федерального университета и Российской академии наук спускается в карстовую полость для осмотра новых ходов и определения протяженности объекта. На сегодняшний день одной из важных задач является поиск предвходовой части, в которой могли сохраниться следы древнего человека.

Карстовая пещера, получившая рабочее название "Таврида", была обнаружена во время строительства трассы "Таврида" на Крымском полуострове. Сейчас в пещере проводятся рекогносцировочные работы. В ближайшем будущем планируется их продолжение в более широком составе. Будут организованы комплексные экспедиции, в состав которых войдут специалисты разных областей, не только спелеологи, палеонтологи, археологи, но и палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию.

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