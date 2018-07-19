МИД России предупредил о лихорадке денге на Кубе

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Ситуационно-кризисный центр МИД России сообщил о вспышке лихорадки денге на Кубе в провинции Камагуэй.

По данным ведомства, зарегистрированы семь случаев заболевания, три летальных исхода.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что за последние годы в России стали регистрироваться случаи лихорадки денге после посещении Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Индии, а также Гонконга и Мальдивских островов, в 2016 году – 145, в 2017 году – 196 и за пять месяцев 2018 года – 113 случаев. В апреле этого года в Таиланде от этой болезни скончался 32-летний житель Барнаула Герасим Григорьев.