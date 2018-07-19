Ялта возглавила рейтинг самых популярных курортов Крыма

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сервис Tvil.ru проанализировал данные броней жилья в частном секторе в Крыму с 1 по 31 августа и выявил, какие курорты чаще всего выбирают для отдыха, сообщается на официальном сайте сервиса.

Первое место заняла Ялта, второе – Феодосия, третье – Евпатория. На четвертом и пятом расположились Судак и Алушта соответственно. Также в десятку вошли Алупка (Ялта), Саки, Николаевка, Морское (Судак) и Мисхор.

Самое длительное проживание туристы бронируют в Евпатории, в среднем, на 13 ночей. Евпатория также лидирует по броням семейного отдыха с детьми в августе.

Дешевле всего — в Морском (1,9 тысяч рублей в сутки), дороже всего — в Ялте (3,1 тысяча рублей в сутки).