Cоставлен рейтинг популярных городов для экскурсионного отдыха на выходные

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные города России для семейных путешествий с детьми и экскурсионного отдыха во второй половине лета, сообщается на официальном сайте сервиса.

Первое место занял Санкт-Петербург, второе – Москва, третье – Ярославль. Замкнули пятерку Краснодар и Ростов-на-Дону. Также в десятку вошли Калининград, Петрозаводск, Воронеж и Новосибирск.

Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов туристами с 15 июля по 31 августа 2018 года без учета курортных городов.

По данным сервиса, туристы бронируют путешествия с детьми на летние выходные на период от 2 до 5 ночей и тратят на жилье от 1,8 до 3,2 тысяч рублей в сутки на семью.

При этом дешевле всего — в Ростове-на-Дону (менее двух тысяч рублей), дороже — в Москве (более трех тысяч рублей).