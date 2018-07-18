Эксперты нашли самые дешевые авиабилеты из Москвы на море

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Специалисты сервиса путешествий Туту.ру составили рейтинг самых дешевых пляжных направлений второй половины июля — августа.
Эксперты проанализировали стоимость авиабилетов с вылетами из Москвы с 23 июля по 31 августа 2018 года. Дешевые билеты в высокий сезон найти не так просто, но можно сэкономить, сдвинув дату вылета или прилета на несколько дней.
В заграничном рейтинге на первом месте среди самых дешевых направлений вылеты в Бургас. Билет "туда-обратно" из Москвы обойдется в 9 621 рубль, если вылетать 31 августа, а возвращаться обратно 20 сентября. На Кипр слетать можно за 10 154 рубля. Чуть дороже — 10 681 рубль — обойдется перелет в Грецию, если выбрать "правильные" даты.
Тем, кто предпочитает отдых в России, эксперты тоже подыскали бюджетные направления. Меньше пяти тысяч рублей стоит перелет из столицы в Ростов-на-Дону, если отправляться в путешествие 28 августа, а возвращаться —14 сентября. На втором месте перелеты в Калининград. Здесь можно искупаться не только в Балтийском море, но и, например, в Куршском заливе. А билет "туда-обратно" будет стоить 5 157 рублей.
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