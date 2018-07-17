У берегов Англии заметили опасных скатов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ученые предупреждают о появлении в британских водах опасных скатов-хвостоколов размером до полутора метров, сообщает Daily Mail.

Биологи отметили появление скатов к югу и востоку от острова Джерси. Эксперты считают, что нынешнее увеличение их числа связано с продолжительным периодом теплой и относительно спокойной погоды.

Ученые призывают не приближаться и не прикасаться к рыбе, а также остерегаться хвоста с шипом, яд которого вызывает крайне болезненные ощущения, а порой бывает смертельным. Так, в 2006 году от него скончался известный английский натуралист Стив Ирвин.