В Австралии большой крокодил преградил дорогу машине

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Мужчины, возвращаясь с работы в Северной Австралии, сняли на видео крокодила, который преградил дорогу их автомобилю, сообщает Upi.

Пресмыкающееся не спешило разблокировать проезд по дороге, не смотря на то, что мужчины сигналили и кричали, пытаясь заставить его двигаться.

"Я почти уверен, что он был так же удивлен, увидев нас, как мы – его", — заявил автор видео.