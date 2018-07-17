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"Как в фильме ужасов": чем привлекает темный туризм
08:0017.07.2018
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Радиоактивный гриб
© Фото : предоставлено пресс-службой "Чернобыль тур"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Ирина Овчинникова. "Города мертвых" в Осетии и Чечне, "остров смерти" на Соловках, Припять на Украине — эти места вызывают все больший интерес у путешественников. Для одних такие поездки — чисто познавательные, для других — возможность пощекотать нервы. Даже придумали особый термин — "темный туризм".

Зачем отправляются туда, где произошли трагедии, — в материале РИА Новости.

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Два венгерских туриста попытались украсть кирпичи из концлагеря в Освенциме

"Желание поехать в Припять возникло у меня еще в детстве, когда в интернете я наткнулся на фотографии этого мертвого города, — рассказывает Дмитрий Шемякин, посетивший зону отчуждения с туристической группой. — Я ожидал увидеть просто множество пустых домов, но по ходу экскурсии понял, насколько все сложнее. Один раз я специально отбился от группы и вслушался в тишину города. Это действительно ужасает".

Дмитрий рассказывает, что испытывал самые разные эмоции: интерес, любопытство, грусть. Однако некоторые из туристической группы просто развлекались: "Им было весело, они все время фотографировались".

"Как в фильме ужасов"

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАттракционы в заброшенном парке на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Стрингер
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Аттракционы в заброшенном парке на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

Михаил Житухин, сотрудник РЖД из Санкт-Петербурга, неоднократно ездил в "темные места": помимо Припяти погружался к затонувшему неподалеку от Кипра парому "Зенобия", посещал Брестскую крепость и мемориальный комплекс "Хатынь".

"Припять пугает, а медсанчасть № 126, куда привозили пострадавших, — вообще как в фильмах ужасов: прямо веет смертью, — говорит он. — Экскурсия превзошла все мои ожидания, адреналин зашкаливал".

© Фото : из личного архива Сергея Анашкевича Даргавс, Северная Осетия
© Фото : из личного архива Сергея Анашкевича
Даргавс, Северная Осетия

Блогер Сергей Анашкевич из Москвы несколько раз ездил в "города мертвых": был в Даргавсе в Северной Осетии и Цой-Педе в Чечне. Однако не считает эти путешествия темным туризмом.

"Это просто некрополи, по сути — большие кладбища, это то же, что и, скажем, сходить на экскурсию по кладбищам Парижа, — уверен он. — В Даргавсе для удобства туристов сделаны дорожки, поставлены лавочки и урны, при этом платы за вход и сувенирных магазинов, конечно, нет".

© Фото : из личного архива Сергея Анашкевича Цой-Педе, Чечня
© Фото : из личного архива Сергея Анашкевича
Цой-Педе, Чечня

Блогер добавляет, что особый интерес для него представлял чеченский Цой-Педе: погребальное сооружение в пограничной зоне России и Грузии входит в десятку самых труднодоступных достопримечательностей.

Темный туризм в России

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМузей истории ГУЛАГа в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Музей истории ГУЛАГа в Москве
Предупреждающий знак о радиоактивности. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали двух сталкеров

Согласно популярному сайту о темном туризме, созданному в Дании, к "темным" объектам в Москве относятся Парк Победы, музей-панорама "Бородинская битва", Музей истории ГУЛАГа. Есть два объекта в Санкт-Петербурге: Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда и Петропавловская крепость. Список продолжают Мамаев курган в Волгограде, остров Мудьюг на Соловках, Мемориальный музей истории политических репрессий "Пермь-36". Всего около полусотни объектов.

"Почти каждая большая трагедия влияет на историю, поэтому грань между историческим и темным туризмом крайне размыта, — уверен президент Национального туристического союза Роман Скорый. — А после Великой Отечественной войны посещение мест скорби для наших людей стало традицией".

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПетропавловская крепость в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге

Роман считает термин "темный туризм" слишком обобщенным, к тому же он с негативным оттенком. Альтернатива — "скорбный туризм" — подходит гораздо больше, но тоже неидеален.

"Многие из тех, кто посещает, к примеру, мемориальные кладбища или могилы великих людей, едва ли согласятся с тем, что увлечены темным туризмом", — отмечает эксперт.

Мотив

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПамятник "Маски скорби" на территории мемориального комплекса жертвам политических репрессий в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Памятник "Маски скорби" на территории мемориального комплекса жертвам политических репрессий в Екатеринбурге.
Участница соревнования Грязный забег (KazanDirtyRace) на трассе, проложенной по берегу реки Казанки
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Я плакал!" Как мужчины и женщины ищут острых ощущений

Впрочем, иногда люди едут в такие места за особенными ощущениями.

Врач-психотерапевт Константин Ольховой делит "темных" туристов на несколько категорий. Во-первых, люди с низкой эмоциональной чувствительностью, которым для ярких переживаний нужны сильные впечатления. Во-вторых, те, кто пресытился спокойной благополучной жизнью. И, наконец, третьи — вечные подростки, романтизирующие смерть. Нельзя забывать и о том, что даже в туризме существует мода, так что многие просто ей следуют.

"В России пресыщенного благополучия немного, а отношение к смерти традиционно уважительное, — подчеркивает Константин. — И наши экстремалы предпочитают "активные опасности", а не переживание чужого горя и страха".

Рост интереса

© Фото : предоставлено пресс-службой "Чернобыль тур" Туристы в Припяти
© Фото : предоставлено пресс-службой "Чернобыль тур"
Туристы в Припяти

По информации одного из агентств, организующего туры в Чернобыль, за последние десять лет спрос на поездки в зону отчуждения вырос в десятки раз. Так, в 2008 году туда направились около пяти с половиной тысяч туристов, а в 2017-м — уже почти 50 тысяч. Прогноз на этот год — 80 тысяч человек.

Руины четвертого энергоблока ЧАЭС, накрытые огромной аркой-саркофагом, город-призрак Припять, гигантские антенны радара "Дуга-1", секретный военный городок "Чернобыль-2" в основном посещают молодые люди в возрасте от 23 до 35 лет: фотографы, журналисты, историки, студенты, ученые, геймеры.

Как такового продукта "темный туризм" на российском рынке не существует: все происходит в рамках исторических или военных поездок, или же путешествия организуют самостоятельно.

Тем не менее это явление уже изучают специалисты. "К сожалению, на русском языке исследований практически нет, поэтому мы хотим в некоторой степени восполнить этот пробел", — рассказывает Екатерина Бугрова, специалист кафедры социально-культурного сервиса и туризма Уральского федерального университета.

В своих статьях ее студенты стараются показать, что темный туризм не маргинальное направление, а феномен, играющий определенную роль в сохранении культурной и исторической памяти.

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