Два венгерских туриста попытались украсть кирпичи из концлагеря в Освенциме

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Туристы из Венгрии попытались вынести кирпичи из мемориала и музея Аушвиц-Биркенау, бывшего концлагеря в Освенциме, чтобы взять их в качестве сувениров, сообщает Dzieje.pl.

Во время экскурсии по музею Аушвиц-Биркенау посетители заметили, как пара берет кирпичи из руин крематория и складывает их в сумку. Они тут же сообщили о случившемся сотрудникам музея, на место была вызвана полиция. Как выяснилось, унести с собой кирпичи из бывшего концлагеря попытались венгерские туристы: 30-летняя женщина и 36-летний мужчина.

Они признались в преступлении, объяснив, что "хотели взять что-то в качестве сувенира и не понимали последствий своих действий".

Их обвинили "в краже предметов, имеющих особое значение для культуры". Туристов приговорили к году лишения свободы условно и штрафу в размере 1500 злотых (примерно 25 000 рублей).