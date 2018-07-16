Ростуризм предупредил о надвигающемся шторме на Филиппинах

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Ростуризм призвал туроператоров сообщать клиентам о неблагоприятных погодных условиях на Филиппинах, ожидающихся 16-17 июля, сообщает ведомство.

По данным департамента ситуационно-кризисного центра МИДа РФ, 16 и 17 июля в северных областях филиппинского острова Лусон прогнозируется штормовой ветер и проливной дождь из-за тропической депрессии "Генри".

Кроме того, по информации МИДа, 23 июля в стране ожидается усиление мер безопасности и изменение транспортных маршрутов, в том числе в аэропорту "Ниной Акино" в связи с обращением президента Филиппин к парламенту в здании палаты представителей в городе Кесон-Сити.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры на Филиппины, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях в этой стране и возможном изменении транспортных маршрутов в аэропорту "Ниной Акино", — говорится в сообщении.

Также Ростуризм рекомендует самим туристам учитывать эту информацию при планировании поездок на Филиппины.