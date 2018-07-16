Все кошки любят пакеты: в Африке львы поиграли с пластиковым мешком

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Три молодых льва в южноафриканском заповеднике поиграли с черным полиэтиленовым пакетом и попали на видео, сообщает Daily Mail.

Кадры, демонстрирующие степень загрязненности пластиком, были сделаны гидом Робом Рейнджером.

Предположительно, мешок был принесен на территорию заповедника ветром или гиенами, растаскивающими мусор по округе.

Буквально на днях на Daily Mail также были опубликованы кадры, изображающие белых медвежат, играющих с черным пластиковым пакетом на островах Шпицбергена.