ОАЭ освободили детей от визовых сборов на период летних каникул

ДУБАЙ, 16 июл — РИА Новости. Власти ОАЭ приняли решение освободить детей иностранных туристов в возрасте до 18 лет от визовых сборов на период летних каникул, сообщает в понедельник эмиратское информационное агентство WAM.

Освобождение от визовых сборов для детей направляющихся в ОАЭ туристов будет действовать каждый год в период с 15 июля по 15 сентября и направлено на развитие семейного туризма.

Ранее эмиратские власти объявили о принятии ряда других мер, направленных на поддержку туристического сектора в стране. В частности, транзитные пассажиры во всех аэропортах ОАЭ теперь могут бесплатно получить 48-часовую визу и продлить ее еще на 48 часов за 50 дирхамов ОАЭ (13,6 долларов США).

Начиная с 2017 года, россияне могут бесплатно получить 30-дневную туристическую визу по прибытии в ОАЭ.