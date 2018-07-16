Названы регионы России, для поездки куда лучше купить страховку

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. АТОР назвал регионы России, где чаще всего происходят страховые случаи.

По данным страховых компаний, полисы покупает не более 5-10% туристов, путешествующих по России, но за последние годы спрос на страховки незначительно, но вырос.

Причины роста, говорят эксперты, кроются как в общем росте "страховой сознательности" россиян, так и в том, что привыкшие к зарубежному отдыху туристы все чаще переносят традицию покупать страховой полис и в поездках по России.

Чаще всего страховку покупают любители экстремального спорта. На втором и третьем месте – отдыхающие с детьми и дети, отправляющиеся на отдых в детские лагеря.

По данным страховых компаний, по итогам 2016 и 2017 годов чаще всего за помощью обращались отдыхающие в Краснодарском крае, республике Крым и на горнолыжных курортах.

Наиболее частые обращения – это ЛОР-заболевания (41% страховых случаев), далее идут травмы и переломы – 20%, а замыкают тройку заболевания желудочно-кишечного тракта (отравления) – 17% обращений клиентов.

Низкая потребительская активность в сегменте страхования внутренних туристов объясняется тем, что у всех россиян медицинская страховка уже есть. По закону обладатель полиса ОМС (обязательное медицинское страхование) может получить медицинскую помощь в любом городе России. Однако, ОМС может быть достаточно не всегда.

"Туристическая страховка включает экстренную медицинскую помощь, транспортировку, репатриацию, экстренную стоматологическую помощь. Все это не покрывается ОМС", — рассказывают в одной крупной страховой компании.

Стоимость страхового полиса для путешествий по России во всех опрошенных страховых компаниях находится примерно на одинаковом уровне – от 15 до 50 рублей в день. Важно учитывать, что стоимость полиса определяется количеством рисков, которые он покрывает.