Эксперты изучили возможность снижения цен на отдых на Канарах

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Канарские острова потеряют в этом году от 4 до 6% иностранных туристов из-за восстановления спроса европейцев на отдых в Турции, Тунисе и Египте, но это может обернуться выгодами для туристов, сообщает АТОР.

Прогнозы и различные исследования Национального института статистики Испании указывают на снижение активности в туристическом секторе Канарских островов. Тренд на сокращение количества иностранных бронирований подтверждают и владельцы местных гостиниц.

Отельеры архипелага считают, что в 2018 году они получат на 4 — 6% меньше туристов по сравнению с 2017 годом, когда на острова приехали почти 16 миллионов зарубежных гостей. Это будет означать, что Канары потеряют от 640 до 958 тысяч туристов.

Ассоциация местных отельеров (Ashotel) заявляет, что основной причиной снижения иностранного туропотока является восстановление спроса на конкурирующие направления — такие как Турция, Тунис, Египет и Греция.

Представители российского туристического рынка прогнозируют еще больший спад. "Так называемый "бум" прекратится, и отельеры начнут давать лучшие контрактные предложения на российский рынок, как по цене, так и по квотам", — полагают представители одного из крупных туроператоров.

По мнению туроператоров, этим летом на спросе на Тенерифе на российском рынке сказывается отсутствие чартерных программ. Так что, по оценкам экспертов, увеличения интереса туристов к отдыху на Канарах не отмечается. Как, впрочем, несмотря на отток европейских туристов, пока нет и особых подвижек и со стороны отельеров архипелага.

В основном на Тенерифе едут пары и семейные туристы. Предпочтения разные: востребованы все категории размещения, от 5* до апартаментов. Средняя продолжительность тура — 9-10 ночей, стоимость тура на 7 ночей на двоих взрослых (HB) — от 140 тысяч рублей, двое взрослых и ребенок на тех же условиях – от 185 тысяч рублей.