Это надо видеть. В Германии соберутся в одном месте 666 такс

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Берлине 21 июля попытаются побить рекорд по количеству такс, находящихся в одном месте, пишет Lonely Planet.

Ранее самое большое количество собак породы такса – 601, было зарегистрировано на "Фестивале колбасы" в английском Корнуолле. Немцы намерены собрать 666 животных на площади в пять тысяч квадратных метров. Свое участие подтвердили владельцы со всей Германии и из разных стран Европы.

Пока не известно, будут ли на мероприятии представлены колбасы или хот доги – неофициальный символ породы и любимое угощение их участников подобных мероприятий.