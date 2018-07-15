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Олег Кашин: "Если любишь Россию, к ее недостаткам относишься с нежностью"
08:0015.07.2018
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Журналист и писатель Олег Кашин
© Фото из личного архива Олега Кашина

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Журналист, писатель и популярный блогер Олег Кашин рассказал о самых любимых местах в стране, о том, чем ему нравятся Калининград, Владивосток и Нижний Новгород, а также об увлекательных путешествиях по России и вкусных осетинских и чеченских блюдах. Почему Олег, работая в Лондоне, относится к России "с нежностью", — в интервью РИА Новости.

— Самой любимой, наверное, у всех всегда остается родная местность, а если у нее еще и туристические амбиции, то тут и думать не о чем. Я из Калининградской области, и ее балтийское побережье для меня с детства остается идеальным для отдыха.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова Куршская коса, Калининградская область
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Куршская коса, Калининградская область

Если уточнять координаты, то на первое место я поставлю Куршскую косу, о которой, наверное, многие знают. Это узкий песчаный полуостров между морем и заливом, дюны и лес, все очень здорово.

© Фото из личного архива Олега КашинаОлег Кашин на Балтийском побережье
© Фото из личного архива Олега Кашина
Олег Кашин на Балтийском побережье

Менее знаменита вторая точно такая же Балтийская коса — с другой стороны области.

Кафедральный собор в Калининграде
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Там, в отличие от Куршской, нет вообще никакой туристической инфраструктуры, зато рядом симпатичный город Балтийск, а на самой косе, помимо дюн и леса, есть еще так называемая гидрогавань — насколько я понимаю, уникальный комплекс немецких бетонных военных сооружений 1930-1940-х годов, дошедший до нашего времени в таком состоянии, что напоминает нечто античное.

Не замки, не кирхи, не старинные крепости, а именно эти ангары и мастерские я бы назвал главной антропогенной достопримечательностью Калининградской области.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБерег Балтийского моря в поселке Янтарный.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Берег Балтийского моря в поселке Янтарный.

Но и на ту и на другую косу стоит съездить без ночевки, а если проводить на море несколько дней, то тут вне конкуренции поселок Янтарный. Там лучший в области пляж и, как я считаю, лучший в области отель. Не знаю, можно ли упоминать его название, но если да, то он называется "Шлосс", и это вполне уровень хорошей Западной Европы — я не думал, что в России бывают такие гостиницы.

CC0 / darinmcleod / Поселок Нида, Литва
CC0 / darinmcleod /
Поселок Нида, Литва

— Если продолжать балтийскую тематику, то у нашей Куршской косы есть успешный близнец — ее литовская половинка и поселок Нида. Он прямо у российской границы, и его, наверное, я могу назвать лучшим курортом на Балтике вообще.

© Фото : из личного архива Ники ГаничЭстония. Остров Сааремаа
© Фото : из личного архива Ники Ганич
Эстония. Остров Сааремаа

Также на том же море люблю эстонский остров Муху, соединенный дамбой с островом Сааремаа. Купаться там, может быть, не очень здорово, но для тихого и спокойного отдыха место идеальное.

А о пейзажах стоит сказать, что именно их часто писал художник Шишкин, то есть то, что мы благодаря его картинам привыкли считать Русью, на самом деле (во многих случаях) Эстония.

© Фото : из личного архива Олега Кашина Остров Джерси, Нормандские острова
© Фото : из личного архива Олега Кашина
Остров Джерси, Нормандские острова

Очень люблю швейцарскую Ривьеру: Монтре и окрестности. Я не лыжник, но электричка из Монтре в Гштаад — лучший поезд из всех, на каких я ездил, — по видам за окном. У кого есть британская виза, тем советую остров Джерси, а также север Шотландии, особенно остров Скай. Там совершенно "космические" пейзажи, я таких нигде не видел.

CC0 / hilk / Остров Скай, Шотландия
CC0 / hilk /
Остров Скай, Шотландия

— Но если ранжировать поездки по России, то на первое место я бы поставил Владивосток. Для меня это такой кармический двойник моего Калининграда, очень харизматичный и душевный город.

На втором месте — Нижний Новгород, образцовый русский город, каким он должен быть. Нижний Новгород и Владивосток в сумме дают такой русский Сан-Франциско, каким я его себе представляю (в оригинальном американском не был).

CC0 / quinntheislander / Нижний Новгород
CC0 / quinntheislander /
Нижний Новгород

— Если же говорить о чем-то странном или забавном в поездках — то да, есть что вспомнить, конечно. Однажды в городе Солигаличе Костромской области я снял комнату. Выяснилось, что хозяйка зарабатывает не только комнатами, но еще торгует чучелами птиц и искусственными цветами для кладбищ. Это довольно инфернальное сочетание, напоминающее то ли фильм "Психо", то ли что-то еще пострашнее, я не решился там ночевать, и в тот же вечер мы уехали в обычную гостиницу в Кострому.

Выскажусь неромантично, но если есть скучная сетевая гостиница, то лучше выбрать ее, чем экзотику, которую следует потреблять в умеренных дозах.

© Фото из личного архива Олега КашинаЖурналист и писатель Олег Кашин
© Фото из личного архива Олега Кашина
Журналист и писатель Олег Кашин

Зато в городе Юрга Кемеровской области я очень хорошо пожил в номерах при бильярдном салоне. Подозреваю, что они предназначались для какого-то разврата, но и для того, чтобы просто спокойно пожить несколько дней в Сибири, оказались вполне пригодны.

А так-то — если любишь Россию, то и к ее недостаткам относишься с нежностью.

Люблю маленькие аэропорты в областных центрах, в которых после семидесятых добавилась только реклама.

Дерево желаний на озере Байкал
© Depositphotos / Markovskiy
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В воронежском аэропорту была прекрасная фреска с историей Воронежской земли от русичей до советской власти. По-моему, эту картину уже закрасили, но я ее иногда вспоминаю.

По всем отзывам, как-то очень здорово в Сочи, и я склонен этому верить, но сам не был.

Из того, что видел сам, — Казань, бывал многократно с середины нулевых, и она на моих глазах превратилась если не в Барселону, то в Братиславу, что по нашим туристическим меркам очень неплохо.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГорода России. Казань
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Города России. Казань

— Хорошо там, где все естественно. Где можно вкусно поесть в кафе для дальнобойщиков, восхититься красотой старинных фресок даже в заброшенной (зато без стеклопакетов) церкви, посидеть на берегу реки, не вымощенном дешевой плиткой.

А плохо там, где местные (власти, бизнесмены, просто жители) вдруг решили, что туризм — это здорово, потому что сейчас приедет глупый московский жлоб с деньгами, и нужно сделать ему одолжение, забрав у него эти деньги и ничего толком не предоставив взамен.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКирилло-Белозерский монастырь на берегу Сиверского озера в Вологодской области
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Кирилло-Белозерский монастырь на берегу Сиверского озера в Вологодской области

— Самые живописные виды — это Кирилло-Белозерский монастырь (Вологодская область) в любом ракурсе, колокольня в Калязине и вулканы на Камчатке. А еще — осколки "горнозаводской цивилизации" в Свердловской области и Пермском крае: старинные заводы, башни, дома заводчиков и прочее в сочетании с уральской природой.

© Depositphotos / AndreyStОсетинский пирог
© Depositphotos / AndreySt
Осетинский пирог

— Самые вкусные блюда для меня — тоже российские. В Калининградской области в последние десять-пятнадцать лет общепит научился делать строганину из пеламиды. Очень хорошее блюдо, всем его рекомендую. Там же возродили так называемые кенигсбергские клопсы, это блюдо немецкое (но город-то наш) — гениальные мясные тефтели с анчоусом, очень вкусно. Осетинские пироги нужно есть в Осетии: то, что продается в Москве и Петербурге, тоже вкусно, но не обеспечивает полноты ощущений.

Еще мне кажется, что каждый россиянин должен попробовать жижиг-галнаш, чтобы по крайней мере лучше понимать чеченский народ, ну и тем более что это объективно вкусно.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бельгия
0
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
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