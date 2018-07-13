Будет страшно интересно! Куда поехать в пятницу 13-го числа

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сервис бронирования Tvil.ru составил рейтинг интересных мест в России, идеальных для посещения в пятницу 13-го числа.
Первенство держит Музей погребальной культуры Новосибирска. Это один из крупнейших Музеев Смерти в мире, первый и единственный в России.
В экспозиции музея полторы тысячи старинных гравюр на тему погребения и траура, около тысячи живописных полотен, миниатюр и скульптур. Как ни странно, большинство посетителей покидает этот яркий музей в приподнятом настроении. В восторге остаются даже дети. Посетителям советуют захватить яркий и милый брелок в виде гробика.
В знаменитой Кунсткамере Санкт-Петербурга кроме жутких коллекций человеческих уродств и патологий есть коллекция зубов, выдернутых Петром I.
Также там находится огромное собрание телескопов XVIII века. Есть специальный зал индийской культуры, где представлены предметы быта, красочные костюмы, музыкальные инструменты, коллекция японской культуры и быта. В ее создании участвовали российские дипломаты. Большую ценность представляют старинные доспехи японских самураев. Есть в музее и большое собрание японских нэцкэ.
Музей русских суеверий в Калининграде удивляет обилием деревянных скульптур: Баба-Яга, Кикимора, Леший, лесные, домашние, полевые, водяные, дорожные ночные и прочие духи, которые в старину могли и помочь, и навредить человеку.
В Сочи Парке находится Южная резиденция Бабы Яги, Заколдованный лес и край Богатырей. А также аттракционы — "Змей Горыныч", "Квантовый скачок". Будет страшно.
В Крыму в Демерджи есть Долина привидений. Это десятки каменных фигур, которые образовались естественным путем. Они напоминают людей, животных и фантастических существ.
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