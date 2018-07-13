Александр Шоуа из группы "Непара": "Нет страны красивее России!"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Ольга Цынская. Солист дуэта "Непара" Александр Шоуа, композитор и певец, заслуженный артист Республики Южная Осетия, уверен, что ни в одной стране мира нет природы уникальнее и красивее, чем в России.

В интервью РИА Новости он рассказал, куда лучше отправиться на рыбалку и охоту, а куда поехать, чтобы полюбоваться архитектурой, и сообщил, где готовят самых свежих и вкусных крабов.

© Фото : из личного архива Александра Шоуа Александр Шоуа в Осетии © Фото : из личного архива Александра Шоуа Александр Шоуа в Осетии

— Больше всего в России люблю Камчатку с ее яркими сезонами и совершенно невероятной, первозданной природой. А какие охота и рыбалка! И воздух волшебный, даже несколько дней безделья там возвращают тебя в строй — бодрым и здоровым.

— Красивее мест, чем в России, я не видел нигде, хотя путешествую очень много. Алтай, Урал, Карелия, подкупающая своей скромной красотой, Сибирь с буйством красок летом и невероятно белым снегом зимой, Дальний Восток с уникальной природой, Смоленская область, где леса вдруг становятся прозрачными.

© Фото : из личного архива Александра Шоуа Александр Шоуа в Грузии © Фото : из личного архива Александра Шоуа Александр Шоуа в Грузии

— Сложно даже выбрать, где мне больше нравится. Это и Абхазия, и Средняя Азия, и Прибалтика. В Европе люблю путешествовать по Германии и Франции. Еще люблю Испанию и Португалию с их красивейшей архитектурой, с налетом старины без особой реставрации. Мне там в городах нравится и техническая, и эстетическая составляющие. По-моему, эти города строили люди опытные и мыслящие.

© Фото из личного архива Александра Шоуа Дуэт "Непара" © Фото из личного архива Александра Шоуа Дуэт "Непара"

— Конечно, в поездках не обходится без сложностей или небольших проблемок, но пытливому человеку хорошо везде. Потому что он будет искать положительную сторону в любой ситуации.

— Обожаю русскую национальную кухню. В России же очень много народностей, и у каждой — свой кулинарный акцент. Пожалуй, одна из любимых — кухня в Татарстане. Там накрывают шикарные столы, и уехать равнодушным никак невозможно. Я всегда в восторге и от гостеприимства местных жителей, и от прекрасных блюд, которыми меня угощают.

© Фото : из личного архива Александра Шоуа Александр Шоуа на Камчатке © Фото : из личного архива Александра Шоуа Александр Шоуа на Камчатке

Обожаю Урал за его скромное, но очень вкусное, сытное и полезное меню. Восхищает меня и кухня Дальнего Востока, особенно на границе с Китаем. Там же смешанная кухня, люди заимствуют друг у друга какие-то секреты приготовления, и получается невозможная, необыкновенная, фантастическая еда.

Конечно, это и Сахалин с Камчаткой. Там я бываю регулярно, хотя, не скрою, хотел бы бывать еще чаще. Местные морепродукты способны сделать меня счастливым. Вот вроде тот же краб, что и в Москве, но на Камчатке он почему-то совершенно другой. Он пахнет морем, пахнет жизнью, он, в конце концов, свежий, он еще вчера ходил по дну, а сегодня лежит на моем блюде.

© Фото : из личного архива Александра Шоуа Александр Шоуа на мотопробеге в Абхазии © Фото : из личного архива Александра Шоуа Александр Шоуа на мотопробеге в Абхазии

— О еде я могу долго рассказывать и до хрипоты спорить, в какой части России кухня вкуснее. Но совершенно неоспоримый факт: самое вкусное для меня — то, что готовит моя мама. Попробовали бы вы ее жаркое!

А самые лучшие места и самая красивая природа для меня — в Абхазии, потому что я там родился, вырос, я впитал эту красоту с молоком мамы, она в моей крови.