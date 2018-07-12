В аэропорту Шереметьево в ноябре появятся уличные курительные павильоны

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Московский аэропорт Шереметьево в ноябре планирует открыть на привокзальных площадях терминалов семь павильонов для курения, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Международный аэропорт Шереметьево планирует в ноябре текущего года открыть для пассажиров и гостей на привокзальных площадях терминалов семь технологичных павильонов для курения. Курительные павильоны будут расположены на улице вне помещений аэровокзального комплекса, не менее чем за 15 метров от входов в здание в соответствии с ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", — сообщили в пресс-службе.
Данная мера, отметили в Шереметьево, направлена на создание комфортных условий для курящих пассажиров, защиту их от дождя, снега и неблагоприятных погодных условий. Благодаря павильонам также будет обеспечена дополнительная защита некурящих пассажиров, детей и гостей аэропорта от воздействия табачного дыма, улучшены меры по чистоте привокзальных площадей.
Конструкции курительных павильонов будут выполнены из алюминиевого профиля и композитных материалов, в них установят закаленные стекла. Каждый павильон оснастят мощной системой вытяжной вентиляции с фильтрами для нейтрализации табачного дыма, двумя инфракрасными обогревателями, терморегулятором, датчиками присутствия, регулирующими освещение и вентиляцию, двумя напольными урнами-пепельницами.
Павильоном одновременно смогут воспользоваться до 14 человек. Внутри павильонов будет размещена информация о пропаганде здорового образа жизни, вреде данной привычки и возможностях реабилитации.
Работы по сборке и монтажу павильонов выполнит ООО "Место для курения".
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