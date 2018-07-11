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Определены страны, куда туристы вместе с билетами часто берут страховку
13:0311.07.2018
01870
Путешественники в аэропорту перед посадкой на самолет
© Depositphotos / iakovenko123

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. По данным аналитиков, чаще всего путешественники приобретают страховку, вылетая за рубеж. Наиболее популярными направлениями для этой опции стали Венгрия, Германия, Италия, Испания, Чехия и Великобритания, сообщает OZON.travel.

А вот в Бразилию, Аргентину, Катар, Тунис и Доминикану туристы предпочитают летать без дополнительного страхования в приложение к авиабилету.

Часто страхуются и при вылете в города родной страны – 4% от всех авиазаказов на внутренние перелеты дополняются страховками.

Молодая пара у компьютера
© Fotolia / baranq
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При этом вероятность покупки страховки в дополнение к билету возрастает в зависимости от сроков бронирования – чем раньше путешественник покупает билет, тем выше вероятность, что он приобретет и страхование. На мотивацию к покупке такого документа влияет и количество пересадок – чем их больше, тем выше продажи страховок. На прямые перелеты путешественники без опасений отправляются без дополнительных гарантий.

Чаще всего путешественники приобретают страхование на время полета, спрос на эту услугу растет. Если в 2016 году доля заказов со страховками составляла 17%, то в 2017 году туристы приобрели уже 27% билетов с такой услугой, а с января по июнь 2018 года уже 23%. К концу года по прогнозам показатель превысит предыдущие показатели.

Девушки
© Depositphotos / Syda_Productions
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Спрос на страхование от отмены поездки и от задержки или отмены рейса значительно ниже и в динамике не показывает заметного роста.

На железнодорожные билеты страхование приобретают реже. В 2011 году доля билетов со страхованием составляла 11%, в 2017 – 9%, а по состоянию на июнь 2018 – 8%.

Пассажиры-одиночки покупают страховки крайне редко, чаще всего их приобретают те, кто путешествует втроем. Женщины страхуются чаще мужчин (17% и 14% соответственно). Максимальный процент застрахованных перелетов приходится на женщин среднего возраста (46-55 лет).

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-
Хорватия
-
Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
Матч окончен
1
Франция
0
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
-
Англия
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