Гламур и голодные еноты: какой кемпинг выбрать для идеального отдыха

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Отдых в кемпингах в России уже не тот бюджетный вариант для студентов или "дикарей", как раньше. Теперь это отличная возможность с комфортом провести время на природе.

Чем отличаются хорошие кемпинги и как покормить лесных енотов с рук — в материале РИА Новости.

"Палаточный отдых — это образ жизни, — уверена путешественница Евгения Бурмистрова. — Как человек, часто посещающий кемпинги, могу сказать, что видела там и грудничков, и пенсионеров и всем было хорошо!"

Такие разные

CC0 / StockSnap / Палаточный лагерь CC0 / StockSnap / Палаточный лагерь

Кемпинги, то есть территории с местами для палаток, автопарковкой и необходимой инфраструктурой, бывают разные. Например, помимо душа, туалетов и кухонь там могут быть небольшие летние домики — альтернатива палаткам. Или, скажем, специализированные кемпинги для отдыха в домах на колесах.

Евгения говорит, что кемпинги выбирают по трем основным параметрам: расположение, условия проживания и удобства. Последний пункт — самый важный, уверена путешественница.

"Где-то хорошие санузлы и душ — "как дома". А бывает, что оплачиваешь только место, больше никаких услуг".

Важно подготовиться

CC0 / LUM3N / Оборудованное место для костра CC0 / LUM3N / Оборудованное место для костра

В целом при выборе кемпинга действует то же правило, что и при поиске отеля: нужно читать отзывы отдыхающих, стараясь понять, как избежать трудностей на месте. Например, долгий спуск к морю по крутой лестнице, скорее всего, не подойдет семье с маленьким ребенком, а скученность домиков — тем, кто хочет провести время в тишине.

Евгения советует прислушиваться к администрации. "В одном из кемпингов в Архипо-Осиповке наши соседи, по всей видимости новички, не восприняли всерьез предупреждение не оставлять еду на улице, — вспоминает девушка. — В итоге их припасами отлично поужинали еноты. А мы спрятали все продукты в машине, но оставили пару печений на улице. На их запах тоже пришли эти чудные зверьки и ели у нас прямо из рук!"

Бывалые путешественники рекомендуют вне зависимости от услуг кемпинга брать с собой газовую плитку, основной набор непортящихся продуктов (макароны, крупы, тушенка, немного овощей и фруктов) и питьевую воду.

Публикация от Жора Пирцхалава (@zhorapirtskhalava) 10 Июл 2018 в 5:51 PDT

Дмитрий Семененко из ростовского туристического клуба советует прежде всего определяться с длительностью отдыха и соответствующим образом экипироваться.

"Не стоит доверять прогнозам погоды, обязательно возьмите дождевики и теплые вещи. Их заранее лучше упаковать в герметичные пакеты", — говорит он.

Все удобства с собой

CC0 / analogicus / Автодома CC0 / analogicus / Автодома

От многих проблем, связанных с непогодой, спасают автодома и прицепы-дачи. Их тоже можно парковать в кемпингах. Караванинг, один из самых популярных способов путешествий в США и Европе, сейчас распространяется и в России, и на всем постсоветском пространстве.

"Отдых в доме на колесах — это свобода без ущерба для комфорта, — считает караванер с пятилетним стажем из Минска Анатолий Кочетков. — Кстати, чтобы купить автодом, необязательно быть банкиром. Цены на такие прицепы стартуют от пары тысяч долларов".

Публикация от Блог ⭐️ Цирк ⭐️ Путешествия (@liza_ortman) 3 Ноя 2017 в 1:12 PDT

Правда, предупреждает Анатолий, придется еще немного потратиться ради комфорта: прикупить столики, специальную небьющуюся посуду, складные стулья.

Обычно у владельцев автодомов есть выбор: останавливаться в кемпингах, как правило, не ограничивающих им въезд, или найти бесплатное место для стоянки. Но тогда надо решать вопрос с подключением к электричеству.

Опытный караванер Сергей рассказывает, что однажды ему удалось договориться с охраной парковки у местной гостиницы в Ялте в пяти метрах от моря. Он прожил там больше недели, платя по 100 рублей в сутки.

Вопрос цены

Стоимость такого отдыха зависит от местонахождения и условий кемпинга — ночуете вы в своей палатке или стационарном домике, есть ли душ с горячей водой, находитесь ли вы в отдаленных местах или в курортной зоне. В среднем проживание в спартанских условиях начинается от 300 рублей в сутки за человека.

По данным сервиса Tvil.ru, туристы чаще всего бронируют места на базах отдыха и в кемпингах летом на 9-11 ночей и тратят на это 1,7-2,8 тысячи рублей в сутки на семью.

На побережье дешевле всего в летних домиках и не очень популярных среди туристов местах. Например, в селе Стерегущее (Крым, 890 рублей в сутки), Приморско-Ахтарске (Краснодарский край, 1026 рублей), Морском (Крым, 1470 рублей), Николаевке (Крым, 1600 рублей) и Архипо-Осиповке (Краснодарский край, 1845 рублей).

Путешественники предпочитают отдых в летних домиках и в кемпингах в Судаке, Ялте и Евпатории. Самые популярные в Краснодарском крае — Анапа, Должанская и Ейск.

Туристам, планирующим поездку в высокий сезон, стоит учитывать, что порой выдвигают условие — проживание не менее недели.

Дороже и лучше?

CC0 / StockSnap / Кемпинг CC0 / StockSnap / Кемпинг

Еще одна разновидность кемпингов — их гламурные аналоги, глэмпинги. Здесь все то же самое — общие зоны, природа, — но только с более высоким уровнем комфорта: палатки на деревянных помостах, wi-fi, кафе и рестораны, предлагаются даже трехразовое питание, формат "все включено", спа-процедуры.

Есть специализированные глэмпинги, например, для серферов или поклонников йоги со всей необходимой инфраструктурой.

Пока такой вид отдыха не слишком распространен в России, но, по словам владельцев, в сезон все места заняты — туристы бронируют отдых на выходные за месяц. Их не смущает даже относительно высокая стоимость: от четырех тысяч за сутки в будние дни и от пяти — в выходные.